Умер российский политолог и публицист Глеб Павловский

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Полина Долгова
Полина Долгова 7 969

Глебу Павловскому был 71 год. Ранее СМИ сообщали, что журналист тяжело болел.

Умер российский политолог и публицист Глеб Павловский

Фото: © РИА Новости / Александр Щербак

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Политолог и журналист Глеб Павловский умер на 72-м году жизни. Об этом сообщил его друг, галерист Марат Гельман*.

По словам Гельмана, Павловский умер минувшей ночь. Причины смерти российского публициста не раскрываются. Ранее в СМИ сообщалось о том, что журналист тяжело болен.

Глеб Павловский родился 5 марта 1951 года в Одессе. С 1985 года он жил в Москве и работал учредителем и главным редактором ряда российских общественно-политических изданий. В 90-х Павловский возглавлял председательство правления издательского дома «Коммерсантъ», он стал редактором журнала «Пределы власти».

А с октября 2005 года по апрель 2008 журналист вел программу «Реальная политика» на НТВ. Также политолог работал в таких крупных изданиях, как «Коммерсантъ», «Пределы власти», «Среда».

Также он является основателем «Фонда эффективной политики». И по жизненному опыту он даже участвовал в избирательной кампании бывшего президента Украины Виктора Януковича в 2004 году.

Информации о дате и месте похорон пока нет.

Ранее 5-tv.ru писал, что умер брат Мадонны Энтони Джерард Чикконе.

*— признан иностранным агентом на территории РФ.

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