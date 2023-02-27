«Потерявшие себя»: актриса Борзова «припечатала» сбежавших из РФ звезд шоу-бизнеса

Знаменитым певцам и актерам придется задуматься через пару лет. Какие мысли посетят их умы?

После начала специальной военной операции России по защите Донбасса многие знаменитости поддались антироссийским настроениям и покинули родину. Например, певица Алла Пугачева вместе с семьей обосновалась в Израиле, актриса Чулпан Хаматова спешно эмигрировала в Латвию, а телеведущая Татьяна Лазарева* перебралась в Испанию.

Многие из этого списка не просто «по-тихому» оставили страну в тяжелый момент, но и стали критиковать действия ВС РФ, оскорбляя родные края и своих, уже бывших, поклонников. Это сильно разочаровало россиян, соцсети таких звезд до сих пор кишат негодованием от огорченных подписчиков.

Оставшиеся знаменитости тоже недовольны действиями коллег по цеху и считают их поступок настоящим предательством. Как отметило издание dni.ru, актриса Елена Борзова даже жалеет уехавших звезд. По ее словам, эти люди потеряли не только родину, но и себя.

«Мне их жалко! <…> Потерявшие себя и родину. <…> Это две, но очень существенные потери. <…> Как у них сложится дальнейшая жизнь? К каким выводам и оценкам они придут через два-три года?» — заявила артистка.

В том числе она отметила, что честным россиянам, которые не оставили свою страну в тяжелые времена — нельзя терять уверенность в себе. Нужно «созидать будущее своей страны», это самое главное, по мнению красавицы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как к уехавшим из РФ артистам относятся за границей по словам Борзовой.

* — признана иностранным агентом на территории РФ.