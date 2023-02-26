«Пользуются как туалетной бумагой»: актриса Борзова о жизни уехавших артистов

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 682

Актриса Борзова объяснила, как к уехавшим из РФ артистам относятся за границей

«Пользуются как туалетной бумагой»: актриса Борзова о жизни уехавших артистов

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Бежавшие после начала спецоперации знаменитости уже год пытаются любиться новому зрителю. Соглашаются на любую работу, лишь бы не оказаться в том месте, которое раскритиковали.

Актеров и певцов, которые вскоре после начала спецоперации уехали за границу, не согласившись с действиями России, на новом месте жительства всего лишь используют как расходный материал. Такое мнение выразила актриса Елена Борзова в одной из программ на федеральном канале.

«Неужели они не понимают, что ими, как туалетной бумагой, пользуются. Просто подтирают свое дерьмо. Эта проституция актерская — возьмите меня, пожалуйста. Я сделаю все, что вы скажете, хотите — гадость сыграю», — отметила знаменитость.

По ее убеждению, у бежавших знаменитостей нет гражданской позиции и никогда не было, нравственных ориентиров. А за побег и предательство Родины они вскоре расплатятся поруганной честью.

«Гражданской позиции у них не было никогда. У них была забота о заработке», — добавила она.

К слову, среди уехавших: певица Алла Пугачева, ее возлюбленный Максим Галкин*, актрисы Чулпан Хаматова, Рената Литвинова, Артур Смольянинов*, певица Земфира, певец Андрей Макаревич, юморист Михаил Шац и многие другие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как оскандалившаяся Лайма Вайкуле собирала зрителей на концерт в Израиле.

* — признаны иностранными агентами на территории РФ.

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