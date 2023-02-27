SHAMAN ответил хейтерам, готов ли он взять в руки оружие

|
Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте Эксклюзив 760

В честь певца военнослужащие в зоне СВО устроили залп из автоматов и пулеметов. Певец рассказал, может ли он сам выстрелить в воздух.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / АНДРЕЙ ЭРШТРЕМ ; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

SHAMAN признался, что пока не готов брать в руки оружие. 31-летний Ярослав Дронов, более известный как певец SHAMAN, объяснил свою позицию ведущей и автору спецпроекта 5-tv.ru «ОтЛичная Жизнь» Светлане Шевченко. По его мнению, оружие — это не игрушка, а военному делу нужно учиться.

Артист рассказал о своей недавней поездке в воинскую часть, недалеко от города Геническа Херсонской области, где после концерта военнослужащие в его честь устроили залп из автоматов и пулеметов. Музыкант оценил внимание солдат на передовой, при этом отметил, что сам пока не готов брать в руки оружие. По словам артиста, военное дело требует специальной подготовки. А чтобы стать настоящим профессионалом, необходимо уделять выбранному направлению большое количество времени.

«Я закончил там музыкальную школу — семь лет, колледж музыкальный — четыре года, институт музыкальный — четыре года, то есть, получается, целых 15 лет. И помимо всего прочего огромная практика концертная», — объяснил свою позицию SHAMAN на примере своей музыкальной карьеры.

Как сообщал 5-tv.ru, на прошлой неделе SHAMAN провел несколько благотворительных концертов в Херсонской области. Певец поддержал военных и местных жителей в это непростое время, а его песня «Встанем», по словам самого певца, стала гимном спецоперации.

Тема:
Спецоперация
27 февр
Лукашенко заявил о необходимости принятия мер в случае агрессии у границы Белоруссии
27 февр
Пушилин: в ДНР тысячи украинских военнопленных
27 февр
Украинские войска готовятся взорвать ТЭЦ канала Северский Донец — Донбасс
27 февр
Российские войска взяли под контроль все дороги на Артемовск
27 февр
«Заслуживают внимания»: Песков высказался о мирном плане Китая по Украине
27 февр
«Потерявшие себя»: актриса Борзова «припечатала» сбежавших из РФ звезд шоу-бизнеса
27 февр
«Недолго осталось»: политолог назвал первый сигнал скорого завершения СВО на Украине
27 февр
Путин заявил о храбрости и мужестве российских военных при защите страны
27 февр
Бои за каждый дом: морпехи РФ вытесняют боевиков ВСУ с окраин Угледара
27 февр
Совсем чуть-чуть: российские силы ведут бои почти в центре Артемовска
-3° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
75.43
0.72 79.62
0.05
🧙‍♀ Гороскоп на 27 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

18:41
Лукашенко заявил о необходимости принятия мер в случае агрессии у границы Белоруссии
18:28
SHAMAN ответил хейтерам, готов ли он взять в руки оружие
18:23
Светлану Тихановскую требуют приговорить к 19 годам лишения свободы
18:08
Приковала цепью: под Иркутском опекунша издевалась над 16-летней девушкой
18:01
Между ними — пропасть: чем советские дети отличаются от детей нынешнего поколения
17:59
Непростые маневры: как проходят военно-морские учения РФ, ЮАР и Китая у берегов Африки

Сейчас читают

Полковник Литовкин раскрыл первый сигнал, предвещающий скорое завершение СВО
"Потеряли себя и Родину": уверенная в победе России Борзова припечатала уехавших звезд
Российские войска взяли под контроль все дороги на Артемовск
Путин назвал самое главное условие для победы России

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Как правильно поститься — продукты и меню на дни Великого поста
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие черты лица выдают хорошую жену — видео разбор лица
Что запрещено по закону делать и сажать на даче — видео