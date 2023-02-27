SHAMAN ответил хейтерам, готов ли он взять в руки оружие
В честь певца военнослужащие в зоне СВО устроили залп из автоматов и пулеметов. Певец рассказал, может ли он сам выстрелить в воздух.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / АНДРЕЙ ЭРШТРЕМ ; 5-tv.ru
SHAMAN признался, что пока не готов брать в руки оружие. 31-летний Ярослав Дронов, более известный как певец SHAMAN, объяснил свою позицию ведущей и автору спецпроекта 5-tv.ru «ОтЛичная Жизнь» Светлане Шевченко. По его мнению, оружие — это не игрушка, а военному делу нужно учиться.
Артист рассказал о своей недавней поездке в воинскую часть, недалеко от города Геническа Херсонской области, где после концерта военнослужащие в его честь устроили залп из автоматов и пулеметов. Музыкант оценил внимание солдат на передовой, при этом отметил, что сам пока не готов брать в руки оружие. По словам артиста, военное дело требует специальной подготовки. А чтобы стать настоящим профессионалом, необходимо уделять выбранному направлению большое количество времени.
«Я закончил там музыкальную школу — семь лет, колледж музыкальный — четыре года, институт музыкальный — четыре года, то есть, получается, целых 15 лет. И помимо всего прочего огромная практика концертная», — объяснил свою позицию SHAMAN на примере своей музыкальной карьеры.
Как сообщал 5-tv.ru, на прошлой неделе SHAMAN провел несколько благотворительных концертов в Херсонской области. Певец поддержал военных и местных жителей в это непростое время, а его песня «Встанем», по словам самого певца, стала гимном спецоперации.
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