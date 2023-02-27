Тело основательницы петербургского театра нашли в море в Грузии

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 73

Тело основательницы детского театра «Лось и светлячок» Ирины Слюсарь нашли в море в Грузии

Тело основательницы петербургского театра нашли в море в Грузии

Фото: www.globallookpress.com / Marcus Brandt

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Ирина Слюсарь пропала несколько дней назад во время прогулки по пляжу.

Основательница петербургского детского театра «Лось и светлячок» Ирина Слюсарь погибла в Грузии, утонув в море. Информацию 5-tv.ru подтвердили в посольстве Белоруссии, гражданство которой имела погибшая.

«Полиция Грузии в рабочем порядке проинформировала посольство о гибели белорусской гражданки. В настоящее время проводятся все необходимые следственно-криминалистические мероприятия. Белорусские дипломаты готовы оказать родственникам погибшей все возможное консульско-правовое содействие», — говорится в сообщении дипведомства.

Слюсарь пропала в Грузии пять дней назад. Известно, что незадолго до трагедии 33-летняя женщина гуляла по берегу моря с подругой. С ними была собака, которую внезапно унесло волной. Женщины бросились на помощь животному, однако волнение было слишком сильным. Подруге Слюсарь с трудом удалось выбраться на берег, сейчас она в больнице. Саму основательницу детского театра полиция и волонтеры искали несколько дней, пока не обнаружили ее тело.

Ирина Слюсарь родом из Минска, окончила Белорусскую государственную академию искусств, несколько лет назад основала в Петербурге театр кукол для детей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге раскрыли громкое дело о пропаже девушки десятилетней давности.

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