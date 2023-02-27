Apple выплатила в бюджет России штраф в размере 906 миллионов рублей

Американская компания Apple выплатила штраф размером 906 миллионов рублей, который был назначен Федеральной антимонопольной службой (ФАС) в 2020 году по жалобе «Лаборатории Касперского». Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале ФАС.

В публикации уточняется, что сумма уже поступила в бюджет РФ. В службе отметили, что компания предпринимала попытки обжаловать постановление о наложении штрафа, однако орган правосудия не удовлетворил запрос. Суды трех инстанций в 2022 и 2023 годах поддержали инициативу ФАС.

Штраф размером более 12 миллионов долларов на Apple был наложен в 2021 году. В 2020 году компания была обвинена в нарушении антимонопольного законодательства. Производителя посчитали виновным в злоупотреблении доминирующим положением на рынке мобильных предложений.

«Лаборатория Касперского» направила свою жалобу регулятору в 2019 году, после обращения Apple. Компания тогда обязала разработчика систем защиты ограничить функции в приложении, которое позволяет производить родительский контроль. Примечательно, что в тот момент Apple представила пользователям аналогичную программу для безопасного пользования устройствами.

ФАС потребовала американскую компанию устранить нарушения. Apple предприняла попытки оспорить решение и подала ответный иск в Арбитражный суд Москвы. В пресс-службе антимонопольной службы отмечали, что производитель техники потребовал перенести разбирательство, чтобы урегулировать спор мирным путем.

Компания Apple приняла решение об уходе с российского рынка в 2022 году после объявления о начале спецоперации РФ. Однако данное решение осталось практически незамеченным отечественными потребителями. iPhonе и прочая яблочная техника продолжает появляться на прилавках российских магазинов благодаря параллельному импорту. Этот процесс официально разрешен, но протекает через третьи страны без согласия производителя.

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