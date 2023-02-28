Дмитрий Песков: Путин открыт для переговоров с Западом

Пресс-секретарь российского президента рассказал о намерениях Владимира Путина в отношении иностранных государств.

Мир движется в сторону многополярности — и этот путь длинный, болезненный, но неизбежный. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эксклюзивном интервью «Известиям». По его словам, Москва сейчас является, по сути, инициатором этих изменений. А Запад — противником.

Песков также отметил, что за год проведения СВО, уровень поддержки Путина гражданами находится на высочайшем уровне. Более того, общество консолидировалось, видя агрессивный настрой США и Европы. При этом Москва никогда не отказывалась от диалога с Западом.

«Президент Путин был и остается открытым для любых контактов, которые могут помочь России достигнуть собственных целей теми или иными путями, предпочтительно мирными путями, за столом переговоров, но когда это невозможно, военными путями, то, что мы видим сейчас», — сказал Песков.

Также Песков рассказал об отношениях России и Китая, назвав их «особыми». Товарооборот превысил отметку в 200 миллиардов долларов. При этом потенциал дальнейшего сотрудничества — неисчерпаем.

Ранее 5-tv.ru писал о планах Путина на президентские выборы 2024 года.