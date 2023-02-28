Песков рассказал о планах Путина на президентские выборы 2024 года

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов отказался выдвигать кандидатуру от партии в пользу действующего лидера страны.

Несмотря на продолжающуюся специальную военную операцию (СВО) РФ по защите Донбасса, выборы президента страны в 2024 году состоятся. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он также ответил на вопрос о планах действующего российского лидера Владимира Путина на грядущий электоральный сезон. Два года впереди, но уже сегодня политики высказываются о перспективах.

Так, глава «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов на днях заявил в эфире федерального телеканала, что на очередном съезде предложит не выдвигать кандидата от партии. Он счел, что правильным решением в текущей ситуации будет поддержать Путина. По словам Дмитрия Пескова, президент пока не делал заявлений относительно выборов, однако уже решено — они состоятся.

«В условиях СВО было много голосов, ставились под вопрос вообще перспективы проведения выборов, и сентябрьских, и потом президентских, но мы услышали в послании (Послание президента Федеральному собранию. — Прим. ред.), что эти и другие должны быть, что это неотъемлемая часть процесса развития нашего общества и политической системы, они должны быть, поэтому выборы будут», — сказал пресс-секретарь президента.

Послание Владимира Путина в 2023 году было самым продолжительным за все время. Он даже пошутил, что сам с трудом дослушал бы двухчасовое выступление. Помимо прочего, в своей речи глава государства подчеркнул, что запланированные на 2023 и 2024 годы выборы пройдут в соответствии с законом и при соблюдении всех демократических процедур. Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что к середине второй половины текущего года страна «так или иначе будет вступать в электоральный сезон»,

«Пока никаких предвыборных электоральных настроений нет, у Путина дел много, ему сейчас точно не до этого. Мы не слышали от него пока никаких заявлений, где бы он говорил о выставлении своей кандидатуры, или невыставлении своей кандидатуры. То есть пока еще чуть-чуть преждевременно, просто нужно набраться терпения», — заключил представитель Кремля.

Ранее, писал 5-tv.ru, председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК РФ) Элла Памфилова рассказала о подготовке к выборам в регионах России.