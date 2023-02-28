Алексей Воробьев высказался о кризисе среднего возраста: «Что ж это за жизнь такая?»

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 19

Алексей Воробьев заявил об уверенности отсутствия у него кризиса среднего возраста

Алексей Воробьев высказался о кризисе среднего возраста: «Что ж это за жизнь такая?»

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Знаменитый артист еще будучи подростком стал много работать и не уделял времени душевным терзаниям.

Музыканту и актеру Алексею Воробьеву в январе исполнилось 35 лет. Довольно солидный возраст мужчины, некоторые люди сталкиваются с непростыми изменениями именно в этот период жизни. Грозит ли это знаменитому красавцу? Как оказалось — вряд ли. Звезда уверен, что кризис среднего возраста обойдет его стороной. Об этом он заявил изданию «Страсти».

«Впервые слышу, что есть еще и этот кризис. Что ж это за жизнь такая?» — удивился Воробьев.

При этом вокалист отметил, что даже в подростковом возрасте не испытывал психологических проблем. В тот момент жизни перед ним стояли другие задачи, которые отвлекали от душевных переживаний. Из-за постоянной работы исполнитель пропустил тяжелый переход, ведь «не оставалось времени выделываться».

«Звездную болезнь я не поймал, потому что цели, мечты и ожидания были и есть гораздо выше моих успехов и достижений. А теперь еще и кризис среднего возраста. Судя по тому, что предыдущие кризисы я пропустил, думаю, и этот пройдет для меня незамеченным», — отметил артист.

Однако некоторые изменения с певцом все-таки произошли. Он объяснил, что после 30 лет перестал думать о чужом мнении. Раньше мысли окружающих сильно беспокоили знаменитость, но теперь все тягостные думы ушли в прошлое.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Виктория Дайнеко вспомнила, что связывало ее с Алексеем Воробьевым.

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