«Такая продажная шкура»: Дайнеко вспомнила, что связывало ее с Воробьевым

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 25

Виктория Дайнеко рассказала об отношениях с Алексеем Воробьевым

«Такая продажная шкура»: Дайнеко вспомнила, что связывало ее с Воробьевым

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Пара рассталась после одного года отношений в 2012-м. Фанатов до сих пор интересует: между знаменитостями действительно были чувства или все было постановкой?

Певица Виктория Дайнеко спустя 11 лет рассказала, что ее связывало с коллегой Алексеем Воробьевым. Известно, что артисты встречались около года, а потом расстались в 2012-м без объяснения причин публике.

По словам знаменитости, между ней и Воробьевым на самом деле были нежные чувства. Никто и не думал делать себе пиар с помощью постановочного романа.

«Это была влюбленность, конечно. Были симпатичные, приятные отношения. Вообще, мне кажется, все, что делает артист - с кем-то общается, дружит, встречается, — так или иначе для людей выглядит пиаром. Но нет. Все-таки я не такая продажная шкура», — объяснила исполнительница в шоу «Злые языки» на RUTUBE.

К слову, разрывом закончился и брак Дайнеко с барабанщиком Дмитрием Клейманом. От него теперь артистка растит в одиночку дочь Лидию, алименты на которую экс-муж до сих пор не платит. Однако сейчас ее мало волнует именно Клейман. Она счастлива в новых отношениях. Правда, делиться деталями о возлюбленном не спешит.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, правда ли Виктория Дайнеко беременна во второй раз.

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