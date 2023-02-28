Пластический хирург раскрыл природу нового шрама на лице Пугачевой: откуда это?

Общественность гложет главный вопрос: след ли это очередной пластики или возраст дает «побочки»?

Появление певицы Аллы Пугачевой на концерте Вайкуле в Израиле вызвало бурю обсуждений в сетях — пользователи пытаются понять, почему у 73-летней знаменитости под левым глазом появилась подозрительная складка. Версии звучат разные — следы очередной операции, отеки, прогрессирующее старение. Истинную же причину в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru объяснил пластический хирург Илья Алмазов.

«Это образование носит название фестон, которое образуется как из-за слабости круговой мышцы глаза, так и из-за отека, который располагается в клетчатке под нижним веком, и напрямую никак не связано с мешками под глазами», — заверил он.

Устранить проблему, по словам эксперта, можно разными способами — от консервативных до хирургических. Первые предполагают применение физиотерапии и лекарств, которые снимают отечность и способствуют устранению лимфостаза. И только если это не работает, в помощь пациенту — операция.

«Хирургическое радикальное лечение применяется, когда фестон не поддается консервативному лечению. На протяжении нескольких месяцев его можно напрямую иссечь, при этом зашить так аккуратно, что никакого следа не останется. Есть и второй способ: зайти через кожу нижнего века, отслоить до области ниже фестона и подтянуть», — пояснил эксперт.

Он также подчеркнул, что иссечение фестона не относится к такому виду хирургического вмешательства, как блефаропластика. Однако и та, и другая проблемы могут решаться одновременно.

«При этом фестон может образоваться после блефаропластики и подтяжки лица как временное явление из-за отека тканей», — предупредил врач.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что шрам на лице у Пугачевой мог появиться из-за косметологических процедур.