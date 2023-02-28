Звезда «Дома-2» Ефременкова пожаловалась на серьезную проблему после смерти бабушки

Звезда «Дома-2» Юлия Ефременкова призналась, что после смерти своей любимой бабушки Алевтины Анатольевны начала испытывать некие трудности. Об этом она рассказала в своих социальных сетях.

«Уснуть, к сожалению не получилось, сегодня, признаюсь, сильно себя эмоционально расшатала», — написала девушка.

Во-первых, Юлия стала испытывать частую головную боль, а из-за постоянного стресса может даже лишиться грудного молока.

Во-вторых, она теперь не может никому доверять своих детей. Ведь до кончины бабушки, они с бойфрендом Мондезиром Свет-Амуром, как правило, оставляли детей ей, когда надолго уезжали куда-то. Но теперь такого родного человека нет рядом, а няню нанимать они не планируют.

Как утверждает сама теледива, пока они с любимым справляются с детьми сами и выходят из дома по очереди. Однако в скором времени могут случиться непредвиденные обстоятельства, когда им обоим нужно будет отлучиться.

К слову, смерть бабушки Ефременковой стала, действительно, внезапностью даже для ее поклонников, ведь она часто рассказывала о ней, публиковала общие фото.

Знаменитость постоянно рассказывала о том, в каком состоянии ее бабушка, занималась лечением, везде сопровождала и следила за предписаниями врачей. Но в конце января пенсионерке резко стало плохо по дороге из поликлиники в такси. Ей вызвали скорую и увезли в больницу в Подмосковье. В один из дней женщина перестала разговаривать и самостоятельно есть. Ее частично подключили к аппарату ИВЛ. Первого февраля она скончалась.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Похоронившая бабушку Ефременкова поблагодарила Орлову за помощь и поддержку.

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