«Максимально молчу об этом»: Джарахов о неудобных вопросах Собчак

Артист считает себя человеком, который совершенно не смыслит в политике.

Знаменитый российский блогер и рэпер Эльдар Джарахов не хочет затрагивать в данное время любые политические вопросы и очень боялся обсуждать эти темы в интервью с Ксенией Собчак. Об этом он рассказал в интервью на одном YouTube-канале.

Хоть данное видео с телеведущей вышло год назад, музыкант только сейчас решил признаться в том, как ему было страшно сидеть в студии на тот момент. Тогда Собчак задала ему вопрос об участии в некоторых проектах, связанных с государством.

«Даже у Собчак я сижу и максимально молчу по этому поводу», — говорит Джарахов.

По его словам, он не разбирается в политике и ему «все это не надо».

Кстати, в декабре 2022 года Эльдар стал первой звездой российского шоу-бизнеса, который принял участие в благотворительной акции «Елка желаний». Тогда он «снял» с дерева желание 14-летней Вероники из ДНР, которая мечтает о гитаре.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Эльдар Джарахов исполнил мечту девочки из ДНР.

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