«Максимально молчу об этом»: Джарахов о неудобных вопросах Собчак

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 32

Блогер Эльдар Джарахов признался, что испугался политических вопросов в интервью Собчак

«Максимально молчу об этом»: Джарахов о неудобных вопросах Собчак

Фото: Instagram* / dlgreez

Читайте нас в: Дзен Новости

Артист считает себя человеком, который совершенно не смыслит в политике.

Знаменитый российский блогер и рэпер Эльдар Джарахов не хочет затрагивать в данное время любые политические вопросы и очень боялся обсуждать эти темы в интервью с Ксенией Собчак. Об этом он рассказал в интервью на одном YouTube-канале.

Хоть данное видео с телеведущей вышло год назад, музыкант только сейчас решил признаться в том, как ему было страшно сидеть в студии на тот момент. Тогда Собчак задала ему вопрос об участии в некоторых проектах, связанных с государством.

«Даже у Собчак я сижу и максимально молчу по этому поводу», — говорит Джарахов.

По его словам, он не разбирается в политике и ему «все это не надо».

Кстати, в декабре 2022 года Эльдар стал первой звездой российского шоу-бизнеса, который принял участие в благотворительной акции «Елка желаний». Тогда он «снял» с дерева желание 14-летней Вероники из ДНР, которая мечтает о гитаре.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Эльдар Джарахов исполнил мечту девочки из ДНР.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

-2° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
74.89
-0.54 79.51
-0.11
🧙‍♀ Гороскоп на 28 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

1:08
Кортни Кокс опровергла признания принца Гарри об их вечеринке с наркотиками
0:50
«Я хочу сыграть с тобой в одну игру»: как квесты становятся борьбой за выживание
0:39
Британцы предрекли Украине поражение после заявления Зеленского об Артемовске
0:25
«Максимально молчу об этом»: Джарахов о неудобных вопросах Собчак
0:07
Экс-разведчик США Риттер предрек конец света при попытке расчленить Россию
23:57
Авербух рассказал, как жена Костомарова справляется с болезнью фигуриста

Сейчас читают

Депутат Госдумы раскрыл планы Китая на медленное уничтожение Запада
Ты нам нужен: как поклонники поддерживают тяжелобольного Костомарова
Северная Африка закрутила карусель с российскими нефтепродуктами в ЕС
Путин назвал самое главное условие для победы России

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео
Какие черты лица выдают хорошую жену — видео разбор лица