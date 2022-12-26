Рэпер Эльдар Джарахов исполнил мечту девочки из ДНР: «Моя тема»

Знаменитость был несказанно рад, что есть возможность подарить ребенку возможность стать ближе к своей цели.

Рэпер Эльдар Джарахов стал первой звездой российского шоу-бизнеса, который в уходящем году принял участие в благотворительной акции «Елка желаний». Обычно в проекте принимают участие политики, губернаторы и сам президент РФ. Так вот музыкант исполнил мечту ребенка и поделился этим в своих социальных сетях.

Джарахову предложили взять с «волшебной елки» любую записку и стать Дедом Морозом. Он «снял» с дерева желание 14-летней Вероники из ДНР, которая мечтает о гитаре.

Исполнитель обрадовался, что это подарок по «его теме» — музыкальной. Как отметили организаторы, есть возможность, что скоро на сценах появится новая звезда.

«Елка желаний» — это уникальный проект, благодаря которому каждый неравнодушный может исполнить мечту ребенка. В 2022 году на «елке» впервые разместили желание ребят из новых российских регионов.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент России Владимир Путин в уходящем 2022 году успел исполнить желания сразу нескольких детей. Российский лидер подарил настоящий праздник восьмилетнему Саше из Запорожской области, и еще двум детям из Ставрополья и Курганской области.