В Госдуме объяснили, кого коснется закон о запрете употребления иностранных слов
Депутат Германова: иностранные слова нельзя будет использовать в первую очередь чиновникам
Фото, видео: Матыцин Валерий / ТАСС; ИЗВЕСТИЯ / Артем Коротаев;5-tv.ru
В России на государственном уровне приняли меры по защите русского языка.
Закон, регулирующий употребление иностранных слов, который накануне подписал президент РФ Владимир Путин, в первую очередь коснется деятельности государственных органов и учреждений. Такое пояснение в комментарии 5-tv.ru дала член комитета Госдумы по культуре Ольга Германова.
«Нельзя будет использовать иностранные слова, если их можно заменить русскими. В первую очередь это касается составления нормативно-правовых актов, работы государственных органов, учреждений, чиновников и депутатов — все они должны использовать русский язык», — сказала она.
Германова подчеркнула, что закон направлен на защиту русского языка на государственном уровне, при этом на общественную жизнь прямого действия он пока не имеет.
«Что касается публичных речей и общественной жизни, то закон эту сферу пока не затрагивает, потому что нужно внести целый ряд поправок в другие законы. Например, в законы о рекламе и СМИ», — пояснила депутат.
Владимир Путин 28 февраля подписал закон о недопустимости использования иностранных слов, за исключением тех, которые не имеют аналогов в русском языке.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что публицист, переводчик и блогер Дмитрий «Гоблин» Пучков с энтузиазмом воспринял инициативу освобождения русского языка от засилья иностранных слов.
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