Объедалась пельменями и продавала бананы: как началась карьера Натальи Водяновой

Русская красавица покорила весь земной шар. Но как ей это удалось?

Одна из самых известных моделей мира Наталья Водянова отмечала день рождения 28 февраля, русской красавице исполнилось 41 год. Сейчас звезда хорошо известна в мире моды, в ее жизни было множество грандиозных показов, лицо девушки блистало на топовых журналах, глянцевая роскошь окружала ее со всех сторон.

Как все началось

Однако мало кто знает, что когда-то Водянова была простой нижегородской девчушкой, мечтающей когда-нибудь покорить весь мир. Как началась карьера Натальи рассказал модельный скаут Алексей Васильев, который однажды заметил чарующую красоту русской барышни и привел ее в модельную вселенную.

«Это был апрель 1999 года. Передо мной тогда была поставлена задача найти новые модельные лица. Я приехал в Нижний Новгород, это был обычный кастинг, Наташа была в числе других девушек. <…> И в ней я увидел воплощение „модельности“», — приводит его слова издание KP.RU.

Черная полоса

Если верить слухам, то после этой встречи началась карьера Водянова в Париже. Однако по словам модельного скаута — все оказалось не так просто. Прежде чем оказаться в столице пятой республики, стоило покорить Москву.

Когда французское агентство Viva Paris прибыло в Россию, Васильев пригласил свою подопечную на кастинг. Увы, чуда не случилось, юную Наталью не отобрали. Однако Алексей не опустил руки и обещал Водяновой заняться этим вопросом. Как оказалось — не соврал. Уже летом эксперт пригласил красивую нижегородку пожить в Москве, чтобы походить по редакциям столичных журналов.

«У меня была двухкомнатная квартира. В одной комнате жил я, а в другой мои модели, в том числе Наташа. Куда ей еще было деваться? Мы ходили по редакциям, кастингам. И уже в октябре она снялась для русского Vogue», — рассказал Алексей.

Однако появление в авторитетном журнале тоже не помогло, дорога в Париж была закрыта. Васильеву пришлось долго договариваться с парижскими агентствами и однажды ему удалось — Наташу пригласили на конкурс. Казалось бы, феноменальный успех уже перед носом, однако новая стена выросла на пути очаровательной леди. На тот момент Водяновой было всего 17, для работы за границей требовалось, чтобы руководитель местного агентства стал опекуном начинающей модели.

«Но, во-первых, сложно было установить контакт с ее отцом, который с ними не жил. Во-вторых, это было после перестройки. Нижегородские юристы были недостаточно прогрессивны, не хотели подчиняться западным законам. Мы решили ждать 18-летия Наташи», — признался Алексей.

Только 3 марта 2000 года уже совершеннолетнюю Наталью фотограф смог отправить во Францию. В Париже ее встретил Георгий Джикидзе — партнер Васильева. На том конкурсе красотка заняла второе место, чем была очень разочарована.

«Она сказала: „Не хочу быть там, где я вторая, отведи меня в Viva“. Джикидзе ее отвел. Так Наташа начала работать в одном из лучших парижских и мировых модельных агентств», — вспомнил модельный скаут.

Бананы и 27 пельменей

В Париже Водянова зарабатывала 100 евро в неделю. Эту сумму агентство выделяло своим подопечным на питание, проезд и колготки. Однако Наташа с детства не привыкла к богатой жизни, поэтому часть заработанных денег отправляла маме и сестрам в Россию. Обстановка в семье у модели была сложной, красавице пришлось бросить школу в 15 лет, помогать маме и работать.

«Я сам однажды видел ее около станции в Нижнем, когда она стояла на улице и продавала бананы. У них в районе был ночной клуб, куда она любила ходить. Могла до пяти утра танцевать, а потом ехать на рынок за товаром и работать, чтобы поддержать семью», — признался скаут.

В том числе Наташа очень любила покупать новые вещи. Фотограф признался, что какую-то сумму Водянова уделяла и на это. Девушка сразу нашла дешевые бутики в чужом городе и старалась стильно одеваться. Все платья сидели на ней потрясающе. При этом нижегородка не старалась следить за фигурой, благодаря быстрому метаболизму знаменитость даже не знала слова «диета».

«Что касается фигуры, то Наташа всегда любила покушать. Я помню, как-то она съела за раз 27 пельменей. Это было перед отъездом на съемку в Италию. Она никогда сильно не следила за фигурой, ела, что хотела», — объяснил Алексей.

К слову, сейчас у Водяновой уже пятеро детей, ее старший сын Лукас пошел по стопам матери и активно занимается моделингом. Что касается самой знаменитости, то русская красотка ударилась в благотворительность.

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