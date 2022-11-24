Совсем не звезда: названа личность мужчины, с которым Водянова жила до славы

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 106

Рассекречена личность мужчины, с которым Водянова жила до популярности

Совсем не звезда: названа личность мужчины, с которым Водянова жила до славы

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Бывший возлюбленный все также живет в Нижнем Новгороде. Именно он привел будущую модель в ее первое агентство.

Недавно стало известно, что у модели Натальи Водяновой есть родная сестра Дженнифер из США, которой 22 года. Девочка появилась на свет, когда модели было 18 лет. По ее словам, тогда она посоветовала маме отдать девочку на удочерение из-за бедственного положения в семье. Однако многие считают, что девушка на самом деле является дочерью знаменитости.

Поклонники сначала предположили, что отцом девочки является фотограф Алексей Васильев, роман с которым когда-то приписывали юной модели. Девушка якобы очень похожа на него внешне. Однако сейчас появился новый претендент — ее школьная любовь Сергей Сазанов.

Знаменитость, будучи старшеклассницей, переехала жить к Сергею, который был на пару лет старше нее. Красавец-блондин подрабатывал моделью. И именно он привел Водянову в ее первое агентство. Об этом пишет KP.RU.

«Познакомились мы с Наташкой на дискотеке в нашем ДК, ей было 14, а мне 16, встречаться стали через пару месяцев. Потом она часто у меня оставалась: мои родители не возражали, ее мама тоже. Как она из Нижнего уехала, мы еще где-то год созванивались», — рассказывал он в интервью в 2000-х.

Изданию удалось найти Сазанова. Сейчас он примерный семьянин: женат, двое детей. Живет в Нижнем Новгороде. Журналистов обходит стороной, так что на тему Наташи и ее «дочки» пообщаться не удалось.

Как ранее писал 5-tv.ru, Наталья Водянова, актеры Марат Башаров и Антон Макарский смогли найти своих родственников после долгой разлуки. Но не все были этому рады.

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