Все наоборот: почему Анна Хилькевич стала реже ходить к косметологу

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 30 0

Звезда сериала «Универ» слишком рано обратилась к помощи данных специалистов — в 25 лет.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Архив «Известий»; 5-tv.ru

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Актриса Анна Хилькевич с возрастом стала все реже посещать кабинет косметолога

Актриса Анна Хилькевич с возрастом все реже посещает кабинет косметолога. Об этом артистка рассказала корреспонденту 5-tv.ru на премии VOICE BEAUTY AWARDS.

«Я в 25 лет начала ходить к косметологу очень часто», — сказала Анна Хилькевич, добавив, что тогда на самом деле ей это было не особо нужно.

С возрастом актриса стала все реже посещать кабинет косметолога. Где-то раз в три месяца Хилькевич делает инъекционные процедуры, а аппаратные — раз в полгода.

«Уходовые (процедуры. — Прим.ред.), конечно, в идеале нужно раз в неделю, но у меня так не получается. Уходовые у меня где-то раз в два-три месяца», — сказала звезда сериала «Универ».

При этом Анна Хилькевич поспешила добавить, что дома регулярно делает маски.

Также на премии VOICE BEAUTY AWARDS актриса рассказала, что уже разрешает своим дочерям делать кое-какие бьюти-процедуры.

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