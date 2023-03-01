Массовое ДТП произошло на юго-востоке Москвы. Есть пострадавшие

В результате аварии образовалась локальная пробка.

Массовая авария с пострадавшими на юго-востоке Москвы. Столкнулись четыре автомобиля, в том числе такси. Его водитель, по предварительной версии, и стал виновником ДТП.

Стражи правопорядка полагают, что таксист выехал на встречную полосу. Удар был такой силы, что малолитражку смяло как консервную банку. Шофер и двое пассажиров получили травмы.