Массовое ДТП произошло на юго-востоке Москвы. Есть пострадавшие

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Массовое ДТП произошло на юго-востоке Москвы

Фото, видео: ОГИБДД МО МВД России / ТАСС; 5-tv.ru

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В результате аварии образовалась локальная пробка.

Массовая авария с пострадавшими на юго-востоке Москвы. Столкнулись четыре автомобиля, в том числе такси. Его водитель, по предварительной версии, и стал виновником ДТП.

Стражи правопорядка полагают, что таксист выехал на встречную полосу. Удар был такой силы, что малолитражку смяло как консервную банку. Шофер и двое пассажиров получили травмы.

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