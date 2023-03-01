Глава МИД Сергей Лавров прибыл в Индию с рабочим визитом

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Индию с официальным визитом. Дипломат примет участие в министерском совещании «Большой двадцатки». Россия намерена обсудить с партнерами проблемы безопасности — энергетической и продовольственной, а также поднять вопрос деструктивности нелегитимных санкций Запада.

Кроме того, Сергей Лавров проведет ряд двусторонних встреч, в частности с коллегами из Турции, Китая и Бразилии. Запланирована также встреча с индийским коллегой. Министры обсудят торговые отношения, и использование нацвалют во взаимных расчетах, а также перспективные проекты в энергетике.