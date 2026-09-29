«Пытается не отстать от поезда»: Лавров о внешней политики Германии

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 26 0

Глава МИД России отметил, что Украинский кризис напрямую связан с рядом общеевропейских проблем.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Лавров: Германия «пытается не отстать от поезда» в решении украинского кризиса

Германия пытается не «отстать от движущегося поезда» по урегулированию украинского кризиса. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции 23-й встречи Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Отвечая на вопрос о том, чего пыталась добиться Германия недавними переговорами лидера немецкой дипломатии Йоханна Вадефуля с главой российского ведомства, Лавров предположил, что Берлин хочет «не остаться за бортом» в вопросах Украины.

«Мне трудно судить, чего добивается Германия, я думаю, одно из объяснений, которое на поверхности, — это просто желание „не отстать от поезда“ (по урегулированию украинского конфликта. — Прим. ред.). Они считают, что поезд уже набрал ход, не знаю, так ли это. Мне трудно судить», — уточнил Лавров.

Он также отметил, что кризис Незалежной напрямую связан со многими общеевропейскими проблемами. Среди них: милитаризация Евросоюза, заверения в том, что НАТО продолжит расширяться и добавит в состав Украину, а также то, что Россия — вечный враг, с которым Запад будет воевать через три года.

«Если такие заклинания звучат, и цель, как сам господин Вадефуль ее объявил, просто воспроизвести эти заклинания в закрытом режиме, без прессы, чтобы, дескать Россия уяснила, что это все так оно на самом деле — это бесплодная, я бы даже сказал, вредная затея», — подчеркнул глава МИД РФ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что нет сомнений в том, что Европа давно ведет войну против России. Такое заявление сделал Сергей Лавров.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+12° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
84.41
0.07 96.25
0.38
От лидера до наставника: в чем жизненное предназначение рожденных в январ...

Последние новости

14:30
Лагерь у Эйфелевой башни и в центре Мадрида: Европу охватили протесты
14:24
«Пытается не отстать от поезда»: Лавров о внешней политики Германии
14:19
Проверьте батареи и окна: как подготовить квартиру к началу отопительного сезона
14:08
Ребенок в подарок: девушка пришла в больницу с болью и неожиданно родила
13:57
«Сомнений не вызывает»: Лавров о войне Европы против России
13:53
Лавров призвал Польшу изучить военную доктрину России

Сейчас читают

«Решает Всевышний»: Соседов за полтора года до трагедии рассказывал, как хотел бы умереть
«А вы уверены?» — Зара об отказе Григория Лепса от алкоголя
«Вжиться в роль»: Филимоненко о том, с какими трудностями сталкивается комедийный артист
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен