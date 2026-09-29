«Пытается не отстать от поезда»: Лавров о внешней политики Германии

Лавров: Германия «пытается не отстать от поезда» в решении украинского кризиса

Германия пытается не «отстать от движущегося поезда» по урегулированию украинского кризиса. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции 23-й встречи Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Отвечая на вопрос о том, чего пыталась добиться Германия недавними переговорами лидера немецкой дипломатии Йоханна Вадефуля с главой российского ведомства, Лавров предположил, что Берлин хочет «не остаться за бортом» в вопросах Украины.

«Мне трудно судить, чего добивается Германия, я думаю, одно из объяснений, которое на поверхности, — это просто желание „не отстать от поезда“ (по урегулированию украинского конфликта. — Прим. ред.). Они считают, что поезд уже набрал ход, не знаю, так ли это. Мне трудно судить», — уточнил Лавров.

Он также отметил, что кризис Незалежной напрямую связан со многими общеевропейскими проблемами. Среди них: милитаризация Евросоюза, заверения в том, что НАТО продолжит расширяться и добавит в состав Украину, а также то, что Россия — вечный враг, с которым Запад будет воевать через три года.

«Если такие заклинания звучат, и цель, как сам господин Вадефуль ее объявил, просто воспроизвести эти заклинания в закрытом режиме, без прессы, чтобы, дескать Россия уяснила, что это все так оно на самом деле — это бесплодная, я бы даже сказал, вредная затея», — подчеркнул глава МИД РФ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что нет сомнений в том, что Европа давно ведет войну против России. Такое заявление сделал Сергей Лавров.

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