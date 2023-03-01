Нумеролог: Пугачева может вернуться в РФ уже этим летом

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 108

Пугачевой предсказали возвращение в Россию уже этим летом

Нумеролог: Пугачева может вернуться в РФ уже этим летом

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Некоторые месяцы в году благоприятны для серьезных поступков. Готова ли сбежавшая певица на кардинальные перемены?

Певица Алла Пугачева может вернуться в Россию уже этим летом. Как сообщила изданию «Страсти» нумеролог Ирина Лидерман, переезды лучше всего совершать в июле. Согласно расчетам, время подходит для налаживания контактов и создания шедевров. Кроме того, человек в данный период обменивается с миром энергиями.

«В августе нас тоже могут ожидать новости от звездной семьи, ведь этот месяц пройдет под эгидой тройки — времени самопиара, самопроявления и прорыва», — прокомментировала Лидерман.

Также специалист затронула характер Аллы Борисовны. Три тройки с пятеркой в матрице, сказала нумеролог, свидетельствуют о чрезвычайно высоком уровне артистичности. Помимо всего прочего, у исполнительницы, возможно, есть некая родовая программа, которую нужно исцелять. Скорее всего, она имеет отношение к семейным узам и рождению детей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какая болезнь настигла Пугачеву в Израиле.

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