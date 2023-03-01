Под грифом секретно: какая болезнь настигла Пугачеву в Израиле

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 70

Российская певица Алла Пугачева в Израиле лечится от секретной болезни

Под грифом секретно: какая болезнь настигла Пугачеву в Израиле

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Друзья и близкие знаменитости не верят, что она покинула Россию из-за политики.

Певица Алла Пугачева могла уехать в Израиль из-за проблем со здоровьем. Мнение об этом в беседе с KP.RU высказал отец ее экс-супруга Бедрос Киркоров.

«Но какая именно у нее болезнь, мне неизвестно. Возможно, эта информация засекречена. Она не хочет этого раскрывать. Это ее дело, у нас свободная страна», — сказал собеседник.

В свою очередь в Израиль частенько наведываются те, у кого есть онкологические заболевания. Сама артистка лечила там диабет, а назначенные лекарства помогли ей похудеть. К слову, там же лечился и племянник селебрити, у которого был гепатит. Кроме того, известно, что у Аллы Борисовны были давние проблемы с ногами, из-за чего она разрабатывала удобную обувь. Еще знаменитость перенесла две операции. Врачи отмечали, что ее недуги могли развиться из-за пластических операций, хотя сама она отрицала, что обращалась к хирургам. С ее слов, в Израиле она была по вопросам косметологических процедур.

Звезда покинула РФ на фоне текущих событий в Донбассе и выступала с критикой страны в социальных сетях. Ранее 5-tv.ru писал о том, откуда у Пугачевой новый шрам.

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