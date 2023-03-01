Лукашенко заявил о поддержке идеи Китая о международной безопасности

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 9

Политик считает, что сегодня необходимо предотвратить падение мира в пучину глобального противостояния.

Лукашенко заявил о поддержке идеи Китая о международной безопасности

Фото: Драчев Виктор / ТАСС

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о поддержке республикой инициативы Китая о международной безопасности. Telegram-канал «Пул Первого» пишет, что об этом белорусский лидер сообщил во время встречи с главой КНР Си Цзиньпином.

«Беларусь активно выступает с предложениями о мире, всецело поддерживает выдвинутую Вами инициативу о международной безопасности», — прокомментировал Лукашенко.

Глава республики добавил: сейчас недопустимо, чтобы мир «скатился к глобальному противостоянию». По его словам, необходимы поиски решений для предотвращения этого процесса.

Александр Лукашенко отметил, что его беседа с китайским лидером состоялась в сложный период. Президент Белоруссии объяснил, что сейчас любые политические решения требуют новых нестандартных и одновременно с этим ответственных подходов.

Ранее Лукашенко предостерег от серьезных последствий игнорирования миром позиции Китая по украинскому вопросу. Он считает, что ни один современный процесс не решается без участия КНР. По его словам, китайские власти крайне избирательны и аккуратны в своих решениях, поэтому он призвал вникнуть в посыл Си Цзиньпина и принять соответствующие меры.

Ранее 5-tv.ru писал, зачем Лукашенко отправился в Китай.

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