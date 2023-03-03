Старшеклассник из Воронежа свел счеты с жизнью, а следом — и его отец

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева Эксклюзив 1 078

Возможно, причина трагедии очень и очень давняя — всему виной может быть незажившая душевная травма.

Старшеклассник из Воронежа свел счеты с жизнью, а следом — и его отец

Фото: www.globallookpress.com / m3.

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В Воронеже 17-летний школьник свел счеты с жизнью, а потом его примеру последовал и горем убитый отец.

Как стало известно 5-tv.ru, инцидент случился в понедельник, 27 февраля. В тот вечер в дежурную часть полиции дозвонился 33-летний мужчина и рассказал, что дома в ванной нашел бездыханное тело сына-десятиклассника — юноша сам распрощался со своей жизнью.

Но на этом у абонента было не все — правоохранителей он предупредил о новой трагедии, которую им не удастся предотвратить. Мужчина пояснил, что смириться с потерей отпрыска не сможет — жить больше не для кого, смысл потерян и впереди еще один фатальный конец.

Слово отец сдержал: когда оперативники приехали на место, в живых уже не было никого. Предположительно, сразу после звонка мужчина, как и его сын, тоже свел счеты с жизнью.

При этом предсмертных записок никто из членов семьи не оставил — пока есть только версии того, что могло предшествовать трагедии. Печальным моментом в жизни обоих, судя по всему, стал уход из семьи жены и матери. Это случилось задолго до трагедии: мальчику было всего пять лет, когда женщина отправилась на поиски счастья в Германию. С того момента у ребенка ближе отца никого не было, аналогично и у мужчины.

Но восполнить материнскую любовь, вероятно, не могло ничто. Так, предположительно со временем, у мальчика начались проблемы с психикой — у школьного психолога он числился в группе риска, а еще не раз пытался уходить из дома. Но это самое громкое из того, что сделал юноша за свою недолгую жизнь. В специализированных организациях парень на учете не состоял, да и окружающие ничего плохого сказать о нем не могут. Те же соседи, которые всегда в курсе всего, подозрительных вещей не замечали. Со стороны семья казалась вполне благополучной и, быть может, счастливой.

Только вот заглянуть к ним в душу возможности не было ни у кого — и если в квартире у родственников был полный порядок, то в сердце, вероятно, — противоположная ситуация. Сейчас все обстоятельства трагедии предстоит выяснить местным полицейским. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Приморье злоумышленник лишил жизни известного врача.

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