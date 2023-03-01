Убил мужа, связал ребенка и спокойно ушел: жестокого убийцу задержала полиция Приморья

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 33

В Артеме задержан обвиняемый в убийстве мужчина

Убил мужа, связал ребенка и спокойно ушел: жестокого убийцу задержала полиция Приморья

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Злоумышленник лишил жизни известного врача города Артем. Обстоятельства устанавливаются.

В Приморском крае задержан мужчина, обвиняемый в жестоком убийстве. Как сообщило издание KP.RU, на глазах 12-летней девочки задержанный зарезал ее отца. Убитый был известным врачом в городе. Ребенка злоумышленник связал простынями, оставив в обездвиженном состоянии. Труп тоже остался в квартире, а сам фигурант уголовного дела сбежал.

К правоохранителям обратилась мать пострадавшей. Мотивы преступления не раскрыты. По предположениям, между мужчинами произошел конфликт, закончившийся поножовщиной. Сбежавшего подали в розыск. Долго он скрываться не смог. Следственный комитет устанавливает хронологию произошедшей трагедии, собирая доказательства.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как пятиклассница из Химок исполосовала в школьном туалете лучшую подругу. По сообщению Следственного комитета, инцидент произошел в разгар учебного дня в начале февраля. Уточнялось, что убийство могло быть подготовлено заранее.

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