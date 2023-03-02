Счастливый Саруханов впервые появился на публике с молодой женой

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 51

Музыкант Игорь Саруханов пришел на музыкальную премию «Виктория-2022» с молодой женой Лесей Садовской

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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Вновь влюбившийся музыкант светился от счастья.

Певец, композитор и поэт Игорь Сарухан впервые появился на светском мероприятии вместе со своей молодой женой Лесей Садовской. Седьмая по счету супруга, очевидно, заставила трепетать сердце музыканта: на красной дорожке Российской национальной музыкальной премии «Виктория-2022» он буквально светился от счастья. 5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры молодоженов.

Исполнитель попозировал для фотографов с молодой избранницей, но к прессе для ответов на вопросы — вероятно, каверзные — подходить не стал.

Новость о седьмой свадьбе Игоря Саруханова стала полной неожиданностью для его коллег и поклонников. Ведь еще несколько месяцев назад музыкант говорил, что одинок и мечтает влюбиться.

О свадьбе Игоря Саруханова с его дизайнером Лесей Садовской стало известно незадолго до Нового года. Пара не стала устраивать пышное торжество, а скромно расписалась в ЗАГСе. С женой музыкант знаком давно, ведь именно она отвечала за его стиль и образ последние годы. Как оказалось, девушка была тайно влюблена в рокера, но не решалась рассказать о своих чувствах.

Сам Саруханов признавался, что ради жены пошел на настоящие подвиги: начал заниматься спортом и сел на диету. Впрочем, не только ограничения в привычном образе жизни стали испытанием для молодоженов. Очень быстро нашлись те, кто позавидовал чужому счастью. После признания Саруханова в женитьбе на пару обрушился гнев публики. Озлобленные люди в соцсетях осудили влюбленных, а резкие слова даже довели Лесю Садовскую до слез.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как рок-музыкант нашел свою новую супругу и какие у них планы на жизнь.

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