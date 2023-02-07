«Она меня пугает вообще»: Игорь Саруханов рассказал о седьмой жене

Игорь Саруханов неожиданно для всех женился. Как рок-музыкант нашел свою новую супругу и какие у них планы на жизнь, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Эксклюзивное интервью Игоря Саруханова. Знаменитый певец тайно женился в седьмой раз. Кто стал избранницей 66-летнего артиста? Как прошла свадьба? И правда, что молодожены уже задумались о совместных детях? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Я даже не ожидал. Спроси меня в начале прошлого года, собирался ли я вообще жениться, или она выйти замуж? Этого не было», — ответил певец.

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Новость о седьмой свадьбе Игоря Саруханова стала полной неожиданностью для его коллег и поклонников. Ведь еще несколько месяцев назад музыкант говорил, что одинок и мечтает влюбиться.

«Я говорил тогда правду. У меня никого не было. Эта штука приходит, она даже не спрашивает. Мгновенно раз и появилась. Ты начинаешь уже думать об этом человеке», — сказал Саруханов.

Певец также уверял, что, если и встретит женщину, в ЗАГС больше не пойдет. По его мнению, быт убивает любовь. Но что-то заставило Саруханова передумать. Теперь он женатый человек. Супругой артиста стала дизайнер Леся Садовская. Она на 30 лет младше исполнителя. Избранницу Игоря не смущает разница в возрасте и то, что он женится в седьмой раз.

«Я сама была два раза замужем до того, как вышла замуж за Игоря. Поэтому для меня это совершенно нормально. Я так же, как и он пробовала. Не получалось. Игорь очень молод душой, и это чувствуется. Я вообще не чувствую разницу между нами», — поделилась супруга исполнителя.

Много лет Леся создавала для артиста концертные костюмы. Музыкант говорит: девушка давно его любила, но молчала. А он и не подозревал о ее чувствах!

«Я говорю: „Слушай, выходи за меня замуж!“ Она: „Ты серьезно?“ Леся мне сказала, что втайне меня очень любила и ждала этого давно», — рассказал Саруханов.

«Я выпучила глаза, испугалась. Я не знала, для меня это был шок», — вспоминает Садовская.

На обручальных кольцах пара выгравировала имена. Леся сама создала наряд для себя и супруга. Свадьба прошла в конце декабря 2022. Влюбленные расписались, а затем отпраздновали важное событие в ресторане в кругу близких.

«Самое главное, доверять друг другу. Не в пышности свадьбы. Свадьба может быть пышная, но во лжи», — высказал мнение певец.

«Я взяла фамилию Игоря. Сейчас как раз оформляю паспорт. Буквально через два дня у меня будет новая фамилия по всем документам», — радуется супруга артиста.

Саруханов не стал настаивать на брачном договоре. Он верит в искренние чувства Садовской. На днях он выпустил новую песню «Одна на миллион», которую посвятил жене.

«Ты одна на миллион, сладкая, как сон. Одна на миллион, миллион, сладкая, как сон», — пропел Игорь.

Рядом с молодой супругой певец заметно похорошел. Он изменил стиль одежды, сел на диету и уже похудел на шесть килограммов.

«С 15 января я начал заниматься этим вопросом. Что это такое? Это калораж, то есть я не выхожу за рамки тысячи калорий в день. Леся говорит: «Да не надо, я тебя и так люблю. А я: «Так ты хочешь, чтобы я умер?» Полные люди быстро уходят», — уверен исполнитель.

Пара уже задумалась о детях. Игорь Саруханов намерен приобрести новую просторную квартиру для большой семьи.

«Она меня пугает вообще. Говорит, что троих хочет еще. С удовольствием! Есть дом, есть квартира, допустим, для одного из детей. Небольшая, тут в Хамовниках, хорошая, с гаражом. Но когда много детей, ого-го какая нужна квартира, большая», — размышляет артист.

«Нам нужно много пространства. Я хочу сама выносить ребенка, сама его родить», — сказала Леся.

У Садовской есть сын Давид от предыдущих отношений. У певца две дочери от шестого брака с Татьяной Костычевой — Розалия и Любовь. Они уже познакомили их друг с другом.

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«И с Татьяной, и с ее мужем, и с детьми. Она очень любит моих детей, мои дети любят ее ребенка», — заверил Саруханов.

С предыдущей женой артист расстался без скандалов. Он общается с детьми и оплачивает все расходы. Саруханов признавался, что составил завещание в пользу дочерей. Музыкант отписал им недвижимость, музыкальный лейбл, дорогостоящую коллекцию гитар и авторские права на хиты.

«Просто вышел, кирпич упал и все. Поэтому в этом ничего такого нет. Когда ты не пишешь завещание, я видел, что это такое. Это неразбериха, это кошмар, суды какие-то жуткие. Родные люди становятся врагами», — высказался певец.

Вероятно, с появлением детей в браке с Садовской Саруханову придется изменить завещание. Сам музыкант уверяет: в обиде никто не останется. Ведь он продолжает активно трудиться и зарабатывать. Певец много гастролирует, дает концерты, а главное, снова поет о любви.