Жена 73-летнего Ричарда Гира рассказала о его состоянии после госпитализации

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 324

Полторы недели назад стало известно, что голливудский актер попал в больницу с пневмонией в Мексике.

Жена 73-летнего Ричарда Гира рассказала о его состоянии после госпитализации

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Erik Nielsen

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Супруга американского актера Ричарда Гира — Алехандра Сильва — поделилась новостями о его здоровье. В феврале звезду фильма «Красотка» госпитализировали в Мексике с пневмонией. Ему стало плохо в поездке, которая была запланирована в честь 40-летия жены. Алехандра, Ричард и двое их маленьких детей тоже заболели, но в больнице оказался только глава семейства. Они же легче перенесли недуг и обошлись лечением дома, пишет издание Daily Express.

Еще до вылета Гир начал кашлять, но не придал этому значения. В Мексике ему становилось все хуже, тогда уже супруга настояла на обращении к медикам. Возможно, 73-летний актер подхватил инфекционную болезнь, так как следом почувствовали себя плохо его жена и сыновья. Курс антибиотиков поставил на ноги всех членов семьи. В личном блоге Сильва поделилась фотографиями с ее дня рождения и рассказала о выздоровлении.

«Какой потрясающий день рождения! Спасибо всем моим друзьям и семье за ​​то, что сделали его таким особенным! Как видите, мы все уже почти здоровы», — написала супруга актера.

Как рассказывала Алехандра прежде, ее семья страдала от недуга около трех недель. Женщина отмечала, что болезнь все они привезли из Нью-Йорка, так как чувствовали себя плохо еще до вылета. 21 февраля она вышла на связь с поклонниками и обрадовала их сообщением, что лечение, наконец, помогает, и всем становится легче.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как познакомились Ричард Гир и Алехандра Сильва. Оказывается, их первая встреча произошла, когда будущей жене знаменитости было всего 17 лет. Разница в возрасте пары составляет 34 года.

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