Держал в страхе всю округу: в Приморье поймали «конфликтного» тигра

Эфирная новость 36

В Приморье поймали конфликтного тигра

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Зверь попался работникам охотнадзора, когда стал рецидивистом.

В Приморье поймали хищника, который держал в страхе жителей сразу нескольких поселков. Амурский тигр нападал на местных собак и полностью съедал их. Работники охотнадзора затем находили лишь ошейники и следы крови.

Попался зверь, когда стал рецидивистом. Его отловили в том же поселке, куда он стал регулярно наведываться по ночам. После ветеринарного осмотра тигра отправят на реабилитацию, а потом выпустят в местности, где нет людей.

-3° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
75.25
0.36 80.10
0.59
🧙‍♀ Гороскоп на 2 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

18:29
Киркоров в золоте, Чеботина с оголенной грудью: как прошла премия «Виктория»
18:17
«Чтобы у всех так!» — Волочкова назвала главное достоинство Джигурды
18:05
Что известно о нападении украинских террористов в Брянской области: подробности
17:59
Николай Басков назвал достойного восхищения артиста
17:50
Нужно больше солнца: как ультрафиолет снижает заболеваемость гриппом и ОРВИ
17:38
«Я вас люблю!» — Эмир Кустурица передал привет из больницы

Сейчас читают

Телеведущая Лариса Вербицкая попала в ДТП в Москве
Не Панкратов и не Черный: любимый актер рассекретил свою настоящую фамилию
На кладбище закончились места: ВСУ начали признавать ужасающие потери
Ролевые игры: пожилой Байден по секрету рассказал о томном дыхании своей медсестры «для связи»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео
Какие черты лица выдают хорошую жену — видео разбор лица