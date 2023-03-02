Стратегический союз: почему Армения всегда будет поддерживать Россию

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 50

Профессор Манасерян: Армения никогда не дистанцируется от России

Стратегический союз: почему Армения всегда будет поддерживать Россию

Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов

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В кризисное время особенно важно находить возможность для коммуникации в разных сферах.

Власти Армении ведут разговоры о «дистанцировании» от России, однако отделение стран невозможно. Москва остается для Еревана незаменимым партнером. Таким мнением с изданием EADaily поделился доктор экономических наук, профессор Татул Манасерян.

По словам эксперта, российско-армянские отношения интегрированы во многих сферах, поэтому их разрыв не возможен даже в теории. Он отмечает, что подобное решение было бы иррационально, потому что ни одна другая страна на сегодняшний день не могла бы занять место России.

«Тем, кто ведет, так называемую, «политику дистанцирования» от России и пытается пересмотреть внешнеполитический вектор нашей страны, нужно задать один конкретный вопрос: «А есть ли альтернатива для Армении нынешнему стратегическому союзу с Россией?» — прокомментировал Манасерян.

Профессор добавил, что нельзя разделять экономические и военно-политические аспекты отношений двух стран. Он подчеркнул, что Москва преследует свои политические интересы во взаимодействии с Арменией. Это объясняет тот факт, что РФ превратилась в главного инвестора армянкой экономики и заняла монопольные позиции в ее отраслях, в том числе в стратегических, уточнил Манасерян.

Ранее 5-tv.ru писал, что премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о доверительных отношениях между Москвой и Ереваном.

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