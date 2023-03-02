Александр Серов о личном: «Попал очень серьезно»

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 31

Певец Серов впервые рассказал о женщине, вдохнувшей в него новую жизнь

Александр Серов о личном: «Попал очень серьезно»

Фото: www.globallookpress.com / Photoagency Interpress

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У артиста была депрессия, но новая женщина смогла все изменить вокруг него.

Певец Александр Серов впервые обмолвился о новом романе. На откровения его вывела ведущая Лера Кудрявцева в программе федерального телеканала.

«Потерял голову от этого человека. Жаль, что я руку и сердце отдал другой. Я попал, и попал очень серьезно», — заявил знаменитость.

Однако личность таинственной дамы Серов не раскрывает. Исполнитель лишь заметил, что новая пассия заставила его почувствовать себя мужчиной, вдохнув новую жизнь. У музыканта была депрессия. По его словам, во время выступлений он чувствовал себя нужным, а оставив микрофон, становился одиноким.

К слову, дочь артиста Мишель устраивает потенциальным невестам Серова строгий кастинг, так что звездного папу она не даст в обиду. Александр Серов живет в подмосковном загородном доме, построенном для его большой семьи. Мишель с мужем и детьми недавно от него переехали.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какой грандиозный праздник устроила Мишель Серова.

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