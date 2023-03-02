КНР опережает США в технологической гонке: какое оружие пугает американцев

|
Виктор Резнов
Виктор Резнов 28

Тhе Guаrdiаn: Китай опережает Штаты в гонке технологий

КНР опережает США в технологической гонке: какое оружие пугает американцев

Фото: www.globallookpress.com / BjÃ’.Â¶rn Trotzki, via www.imago

Читайте нас в: Дзен Новости

За последние годы страна провела больше исследований в различных сферах, нежели Запад.

Китай опережает США в технологической гонке. Об этом сообщает издание The Guardian. Уточняется, что китайцы впереди в 37 из 44 технологий. В частности, это искусственный интеллект биотехнологии, передовое производство и робототехника. Особые успехи страна имеет в исследованиях в оборонной и космической областях, а также в сфере безопасности.

Штаты же ведут в оставшихся семи технологиях, а именно, в квантовых вычислениях и вакцинах. Дальше идут Индия, Великобритания, Южная Корея, Германия и Австралия. Страны тоже развивают передовые возможности в исследованиях, однако в плане скорости значительно уступают.

За последние несколько лет Китай провел больше исследований космического сектора, обороны и безопасности, имеющих высокую эффективность, нежели США. В стране больше всего научных работ по передовым авиационным двигателям и гиперзвуку. Институты разрабатывают эти технологии. Недавно китайские военные испытали гиперзвуковую ракету с ядерным зарядом.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какую ракету разработал Иран.

-3° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
75.25
0.36 80.10
0.59
🧙‍♀ Гороскоп на 2 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

14:06
Курский губернатор Старовойт сообщил о погибшем из-за обстрела ВСУ в Теткино
13:55
ФСБ и ВС РФ принимают меры по уничтожению украинских диверсантов под Брянском
13:54
Вся правда о смертельном ДТП с Анной Большовой: кто виноват?
13:47
В Кремле назвали нападение диверсантов в Брянской области атакой террористов
13:42
КНР опережает США в технологической гонке: какое оружие пугает американцев
13:38
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Сейчас читают

ФСБ отреагировала на ситуацию с украинскими диверсантами в Брянской области
Не Панкратов и не Черный: любимый актер рассекретил свою настоящую фамилию
«Очень сложная травма»: Андрей Разин получил инвалидность
Ролевые игры: пожилой Байден по секрету рассказал о томном дыхании своей медсестры «для связи»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео
Какие черты лица выдают хорошую жену — видео разбор лица