Вопреки США: Иран разработал крылатую ракету большой дальности

В прошлогоднем ноябре в Пентагоне отмечали, что США со скепсисом относятся к иранским словам о разработках.

Ираном разработана крылатая ракета большой дальности Paveh, которая уже добавлена в арсенал страны. Об этом государственному телевидению заявил глава аэрокосмического подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Амир Али Гаджизаде. Уточняется, что дальность полета снаряда составляет 1650 километров.

Иран расширил ракетную программу. В особенности по части создания баллистических снарядов, несмотря на возражения со стороны США, а также ряда стран Европы, пишет Reuters. По заявлению Тегерана, программа нацелена лишь на сдерживание и оборону.

В ноябре 2022 года в американском оборонном ведомстве отмечали, что США со скепсисом относятся к словам Гаджизаде о разработке гиперзвуковой баллистической ракеты.

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