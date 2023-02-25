Вопреки США: Иран разработал крылатую ракету большой дальности

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 21

Иран разработал крылатую ракету дальностью 1650 километров Paveh

Вопреки США: Иран разработал крылатую ракету большой дальности

Фото: www.globallookpress.com / Morteza Nikoubazl

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В прошлогоднем ноябре в Пентагоне отмечали, что США со скепсисом относятся к иранским словам о разработках.

Ираном разработана крылатая ракета большой дальности Paveh, которая уже добавлена в арсенал страны. Об этом государственному телевидению заявил глава аэрокосмического подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Амир Али Гаджизаде. Уточняется, что дальность полета снаряда составляет 1650 километров.

Иран расширил ракетную программу. В особенности по части создания баллистических снарядов, несмотря на возражения со стороны США, а также ряда стран Европы, пишет Reuters. По заявлению Тегерана, программа нацелена лишь на сдерживание и оборону.

В ноябре 2022 года в американском оборонном ведомстве отмечали, что США со скепсисом относятся к словам Гаджизаде о разработке гиперзвуковой баллистической ракеты.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Китай хочет обеспечить мир, но этому мешают США.

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