Путин об украинских неонацистах: «Ничего у них не получится, мы их дожмем»

Глава государства назвал случившееся в Брянской области терактом: неонацисты атаковали детей.

Россия дожмет украинских неонацистов. Об этом в рамках заседания заявил президент Владимир Путин. Инцидент с террористами в Брянской области он назвал настоящим преступлением.

«Это насилие совершают как раз неонацисты и их хозяева. Уверен, что и о сегодняшнем преступлении эти самые хозяева не вспомнят. Повторю, ничего у них не получится, мы их — дожмем», — сказал Путин.

До этого сообщалось, что на территорию региона проникли украинские диверсанты. Террористы осмелились атаковать детей. Российские силовики приняли меры по уничтожению украинских радикалов, которым, к счастью, не удалось проникнуть в школы — жертв среди подростков получилось избежать.

К слову, глава государства также подчеркивал, что главная задача России заключается в благополучии детей и молодежи. Ранее 5-tv.ru писал о том, какую рабочую поездку отменил Путин.