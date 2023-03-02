Телеведущая Лариса Вербицкая попала в ДТП в Москве

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 3 486

Известно, что 63-летняя телезвезда отказалась от госпитализации.

Телеведущая Лариса Вербицкая попала в ДТП в Москве

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Советская и российская телеведущая Лариса Вербицкая попала в автомобильную аварию в Москве. Как стало известно 5-tv.ru, ДТП произошло на Профсоюзной улице. Предварительно, автомобиль с телеведущей столкнулся с КАМАЗом.

«Вербицкую осмотрели медики, от госпитализации ведущая отказалась», — рассказал источник.

Неизвестно, как сильно пострадала 63-летняя телеведущая. О других участниках аварии официальной информации также нет.

Лариса Вербицкая появилась на телеэкранах в далеком 1987 году. Наиболее широкую известность ей принесло утреннее шоу на одном из федеральных телеканалов. В 2014 году Вербицкая покинула программу, однако за долгие годы работы успела получить звание Заслуженного артиста России за достижения в области искусств.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Лариса Вербицкая решила уйти с телевидения после 20 лет работы в эфире.

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