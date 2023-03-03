Пирамида Хеопса подарила ученым новое открытие

О существовании обнаруженного тоннеля прежде никто не догадывался.

Египетские ученые обнаружили девятиметровый коридор в пирамиде Хеопса — прежде о его существовании ничего известно не было. Об этом на пресс-конференции сообщил министр туризма и по делам древностей Ахмед Исса.

«При исследовании пирамид был обнаружен коридор длиной девять метров и шириной 2,1 метра», — цитирует его издание Al-Ahram.

Чиновник добавил, что группа ученых работает над проектом вот уже восемь лет. В коллектив входят коллеги из других государств. В итоге сделано одно из самых важных археологических открытий в современное время. Ведь Пирамида фараона Хуфу — одна из самых известных и загадочных в мире. Об этом, в частности, напомнил историк и археолог Заки Хавас, также выступивший перед журналистами.

«В ней было сделано множество отверстий, которые использовались археологами для открытия новых тайн древней египетской цивилизаций», — отметил он.

Вместе с тем других подробностей об открытии пока не сообщается — к примеру, где именно обнаружен туннель и что находится внутри.

Предыдущее подобное открытие было сделано шесть лет назад. Мумия фараона Хуфу до сих пор не найдена.

Пирамида Хеопса — крупнейшая из египетских пирамид, единственное из «Семи чудес света», дошедшее до наших дней. Примерный возраст сооружения — 4, 5 тысячи лет, а высота — целых 147 метров, на все это ушло свыше двух миллионов известняковых блоков, каждый из которых весит около 2, 5 тонн. Внутри пирамиды имеются огромные камеры, комнаты царей и цариц, из которых отходят шахты, вход в них ограничен массивными дверями. Ученым и археологам до сих пор не удалось проникнуть в эти тоннели.

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