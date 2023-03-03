«Оцениваем размер…»: Лолита назвала важные критерии при знакомстве с мужчиной

Артистка была замужем пять раз. Поэтому уже знает, на что следует обращать внимание при новом знакомстве, чтобы брак не закончился шестым разводом.

Певица Лолита Милявская, несмотря на множество браков, так и не сумела пока обрести женское счастье. Однако благодаря опыту общения с мужчинами поняла, на что необходимо обращать внимание при знакомстве. О своих критериях она рассказала в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru.

По ее словам, мужчины, как и женщины, любят глазами, поэтому, в первую очередь, обращают внимание на большую грудь и попу. Но все эти внешние параметры оказываются на втором плане после общения с человеком. Становится важнее, как он ведет диалог, о чем разговаривает, что его интересует, и что он может интересного рассказать собеседнику.

«Не на грудь клюют нормальные люди. Мы тоже клюем на вас, оценивая размер… Ноги. Ничего, подходит, ага. А потом начинаешь разговаривать, и уже не имеет значения ни размер ноги, ни рост, ни вес», — заявила знаменитость на концерте, посвященному 70-летию композитора Виктора Резникова.

При этом она отметила, что раньше ее окружали не столь умные мужчины. Но это не из-за того, что она не понимала, как общаться с ними. Всему виной загруженность на работе, нехватка времени для личной жизни. Поэтому приходилось выбирать из того, что было рядом. Но не совсем нравилось и устраивало.

«Вокруг меня было достаточно идиотов, но это по причине того, что у меня мало свободного времени, и брать не из кого было. А так не было такого, что меня полюбили за грудь», — добавила она.

К слову, Милявская была замужем пять раз. Впервые она вышла замуж еще во время учебы за однокурсника Александра Беляева. Второй брак, по признанию певицы, с Виталием Милявским был фиктивным. Третьим избранником стал Александр Цекало. Их отношения продлились 12 лет. Четвертым мужем Милявской стал бизнесмен Александр Зарубин, пятым — фитнес-тренер Дмитрий Иванов. Кроме того, артистка в 1998 году родила дочку Еву, которой сейчас 22 года.

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