«Оцениваем размер…»: Лолита назвала важные критерии при знакомстве с мужчиной

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 513

Для Лолиты при знакомстве с мужчиной важно общение и умение контактировать

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Артистка была замужем пять раз. Поэтому уже знает, на что следует обращать внимание при новом знакомстве, чтобы брак не закончился шестым разводом.

Певица Лолита Милявская, несмотря на множество браков, так и не сумела пока обрести женское счастье. Однако благодаря опыту общения с мужчинами поняла, на что необходимо обращать внимание при знакомстве. О своих критериях она рассказала в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru.

По ее словам, мужчины, как и женщины, любят глазами, поэтому, в первую очередь, обращают внимание на большую грудь и попу. Но все эти внешние параметры оказываются на втором плане после общения с человеком. Становится важнее, как он ведет диалог, о чем разговаривает, что его интересует, и что он может интересного рассказать собеседнику.

«Не на грудь клюют нормальные люди. Мы тоже клюем на вас, оценивая размер… Ноги. Ничего, подходит, ага. А потом начинаешь разговаривать, и уже не имеет значения ни размер ноги, ни рост, ни вес», — заявила знаменитость на концерте, посвященному 70-летию композитора Виктора Резникова.

При этом она отметила, что раньше ее окружали не столь умные мужчины. Но это не из-за того, что она не понимала, как общаться с ними. Всему виной загруженность на работе, нехватка времени для личной жизни. Поэтому приходилось выбирать из того, что было рядом. Но не совсем нравилось и устраивало.

«Вокруг меня было достаточно идиотов, но это по причине того, что у меня мало свободного времени, и брать не из кого было. А так не было такого, что меня полюбили за грудь», — добавила она.

К слову, Милявская была замужем пять раз. Впервые она вышла замуж еще во время учебы за однокурсника Александра Беляева. Второй брак, по признанию певицы, с Виталием Милявским был фиктивным. Третьим избранником стал Александр Цекало. Их отношения продлились 12 лет. Четвертым мужем Милявской стал бизнесмен Александр Зарубин, пятым — фитнес-тренер Дмитрий Иванов. Кроме того, артистка в 1998 году родила дочку Еву, которой сейчас 22 года.

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