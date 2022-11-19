Барокамера, алкоголь и мусорные пакеты: как звезды РФ борются с бессонницей

Полноценный отдых и здоровый сон становятся настоящей роскошью для российских знаменитостей с плотным графиком.

Звезды отечественного шоу-бизнеса зачастую страдают бессонницей из-за частых передвижений по стране и за рубежом. Все из-за смены часовых поясов. На что идут селебрити, чтобы выспаться? Рассказал KP.RU.

Пугачева и барокамера

Певица Алла Пугачева решила стала ложиться спать до 23:00 часов, когда решила сбросить лишний вес. Так посоветовали артистке диетологи. Если ложиться до полуночи, сон помогает «завести» метаболизм. Эта рекомендация действительно помогла — артистка сбросила более 20 килограммов.

ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

Но из-за стресса в связи с переездами артистка снова начала поправляться. Артистка решила бороться с этим при помощи технологий и заказала себе гипербарическую баромкамеру за три миллиона рублей. По словам машины, она может нормализировать работу нервной системы и сон.

Дима Билан и кризис среднего возраста

Потерю сна недавно пережил и певец Дима Билан. Но здесь причина кроется не только в гастрольном графике.

«Сорок лет для меня — определенный рубикон. Очень тяжело переживаю этот возраст. Все навалилось сразу: разочарования и предательство близких, проблемы со сном и со здоровьем в целом», — поделился Билан.



ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Из-за бессонницы у артиста даже начались проблемы с алкоголем. Однажды он вышел в прямой эфир в социальных сетях в нетрезвом виде. Артист расплакался, потому что он спал всего три часа, а залил боль от плохого самочувствия алкоголем. Сейчас певец наблюдается у врачей и заверил, что завязал с горячительными напитками.

Леонтьев и мусорные пакеты

Певец Валерий Леонтьев страдает от бессоницы из-за неудачной пластической операции. Как рассказывали друзья знаменитости, после одного из хирургических вмешательств веки артиста не закрывались полностью.

ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

По словам звездного промоутера Сергея Лаврова, единственное требование артиста в гастрольном райдере — окна в его номере и гримерке должны быть заклеены черными мусорными пакетами, чтобы в помещение не проникал дневной свет. Таким образом артист старается наладить сон.

Филипп Киркоров и страх темноты

А вот самопровозглашенный король российской поп-сцены напротив не жалует темноту. Артист признался, что проблемы со сном у него появились еще в детстве. Будучи еще ребенком он боялся темноты, а возле его кровати всегда стоял маленький светильник. Певец отметил, что его сын Мартин тоже боится спать в темноте и спит с ночным фонариком.

www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Сейчас же он перед сном Киркоров не выключает телевизор и засыпает под фоновые звуки. Недавно Филипп Бедросович начал бороться с бессонницей с помощью расслабляющего массажа: друзья подарили специальное кресло.

Анна Калашникова и препараты

Певица Анна Калашникова потеряла сон из-за нервного срыва. После расставания с артистом Прохором Шаляпиным, она встретила другого мужчину, от которого ждала ребенка. К сожалению, случился выкидыш, что отразилось на самочувствии артистки.

www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Знаменитость два года страдала от бессонницы, пока не познакомилась с аюрведой (альтернативная медицина, зародившаяся в Индии). Специалист подобрал ей препараты, которые помогли нормализовать нервную систему и сон.

У Лолиты и аэрофобия

Певица Лолита Милявская для того, чтобы решить проблему со сном, обратилась к психологу. Из-за частых переездов и скандального развода с последним мужем певица лишилась сна.

www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Лолита посоветовала сразу же обратиться к врачу, если вы страдаете от бессонницы. Артистка поделилась, что психосоматика довела ее до того, что она лишилась сна и начала бояться летать в самолете. Сейчас же она спокойно переносит перелеты и крепко спит. Певица поблагодарила своих врачей и заявила, что продолжает лечиться.

Мнение специалиста

«Все эти перелеты, смены часовых поясов лечатся медикаментозно. Если препараты не работают, это уже более глубокая проблема, психологическая», — считает нейропсихолог Филипп Литвиненко.

По словам эксперта, первая причина таких проблем — это страх, из-за которого и пропадает сон. Вторая причина — это стресс. Когда его слишком много, организм разгоняется, привыкает работать на повышенных оборотах и возникает проблема с торможением. Организм готовится к еще большему стрессу и не может успокоиться и заснуть. Тогда нарушения сна становятся хроническими.

Третья причина — человек плохо спит, когда у них есть множество идей, которые они не могут реализовать. Эти цели мешают спать, потому что мозг все время работает над тем, как их осуществить.

Эти факторы надо менять не с помощью таблеток, а меняя образ жизни. Нужно разгружать мозг, делать паузы в работе.

Как ранее писал 5-tv.ru, ученые Ливерпульского университета доказали, что некачественный сон может сказаться на здоровье.