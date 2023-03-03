Маску запретили вживлять людям чипы в мозг

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Reuters сообщил об отказе компании Маска Neuralink в испытаниях нейрочипа на людях

Фото, видео: www.globallookpress.com / Waltraud Grubitzsch; 5-tv.ru

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Имплантируя людям чипы, американский миллиардер хотел помочь им вернуть утраченные физические способности.

Американскому миллиардеру Илону Маску отказали в тестировании новой разработки! Его компания по имплантации мозга не смогла получить разрешение на испытание чипов на людях.

Регулирующие органы забраковали эксперимент из-за потенциальных рисков для здоровья и жизни. Не ясно, можно ли будет удалить устройство без повреждения мозговой ткани.

Изначально с помощью новой технологии владелец «Твиттера» планировал помочь людям с ограниченными возможностями.

Ранее 5-tv.ru писал, что пирамида Хеопса подарила ученым новое открытие.

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Маску запретили вживлять людям чипы в мозг

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