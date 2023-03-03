Врачи сегодня пробуют вывести Костомарова из медикаментозного сна

Врачи сегодня попытаются вывести из медикаментозного сна фигуриста Романа Костомарова. Как стало известно 5-tv.ru, плазмоферез (процедура забора крови — Прим. ред.) показывает хорошие результаты, есть шансы на выздоровление.

Медики будут наблюдать за состоянием спортсмена несколько дней. Важно понять, сможет ли организм знаменитости самостоятельно поддерживать стабильное состояние без аппаратов.

На днях появилась информация об улучшениях показателей здоровья Костомарова. На тот момент медицинские работники клиники в Коммунарке несколько раз очистили кровь фигуристу, что привело к положительной динамике его самочувствия.

За Романом Сергеевичем врачи наблюдают очень пристально, нельзя допустить очередного ухудшения, когда показатели только-только начали улучшаться.

Еще 10 января Костомаров попал в больницу с пневмонией. Болезнь привела к некрозу, вторичному менингиту, фиброзу и еще нескольким осложнениям. Из-за произошедшего медикам пришлось принять сложное решение: знаменитому пациенту ампутировали часть одной стопы, а часть другой — зачистили.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фигурист Илья Авербух организовал акцию в поддержку Костомарова.