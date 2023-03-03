Врачи сегодня пробуют вывести Костомарова из медикаментозного сна

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 1 217

За здоровьем фигуриста медики наблюдают очень пристально, нет права на ошибку.

Врачи сегодня пробуют вывести Костомарова из медикаментозного сна

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

Читайте нас в: Дзен Новости

Врачи сегодня попытаются вывести из медикаментозного сна фигуриста Романа Костомарова. Как стало известно 5-tv.ru, плазмоферез (процедура забора крови — Прим. ред.) показывает хорошие результаты, есть шансы на выздоровление.

Медики будут наблюдать за состоянием спортсмена несколько дней. Важно понять, сможет ли организм знаменитости самостоятельно поддерживать стабильное состояние без аппаратов.

На днях появилась информация об улучшениях показателей здоровья Костомарова. На тот момент медицинские работники клиники в Коммунарке несколько раз очистили кровь фигуристу, что привело к положительной динамике его самочувствия.

За Романом Сергеевичем врачи наблюдают очень пристально, нельзя допустить очередного ухудшения, когда показатели только-только начали улучшаться.

Еще 10 января Костомаров попал в больницу с пневмонией. Болезнь привела к некрозу, вторичному менингиту, фиброзу и еще нескольким осложнениям. Из-за произошедшего медикам пришлось принять сложное решение: знаменитому пациенту ампутировали часть одной стопы, а часть другой — зачистили.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фигурист Илья Авербух организовал акцию в поддержку Костомарова.

Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
75.47
0.22 80.19
0.09
🧙‍♀ Гороскоп на 3 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

14:35
Зловещие «воронки» атаковали жителей США, снося все на своем пути
14:23
Если ли шансы: Костомаров может навсегда остаться инвалидом?
14:19
Кети Топурия приобрела апартаменты в Дубае стоимостью 300 миллионов рублей
14:09
Blick: Германия просит Швейцарию продать ей танки Leopard 2 и обещает не передавать их Киеву
14:00
Трехлетняя девочка попала в больницу с подозрением на изнасилование
13:45
Будут ли отменять ЕГЭ из-за выхода РФ из Болонской системы?

Сейчас читают

Врачи сегодня пробуют вывести Костомарова из медикаментозного сна
Этого на сотни миллионов: кто и зачем интересуется имуществом Костомарова
ВСУ получили приказ немедленно покинуть Артемовск
Ролевые игры: пожилой Байден по секрету рассказал о томном дыхании своей медсестры «для связи»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео
Какие черты лица выдают хорошую жену — видео разбор лица