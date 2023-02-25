«Верим, что справится!» — Авербух организовал акцию в поддержку Костомарова

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 35

Фигурист Авербух в рамках гастрольного тура организовал акцию в поддержку больного Костомарова

«Верим, что справится!» — Авербух организовал акцию в поддержку Костомарова

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Благодаря акции множество людей поддержали Костомарова добрыми и теплыми словами.

Акция в поддержку российского фигуриста Романа Костомарова состоялась в Череповце на шоу Ильи Авербуха. В ледовом дворце, где проходило мероприятие, поставили специальные ящики — все неравнодушные могли написать письмо для Костомарова с добрыми пожеланиями.

Организаторы шоу рассказали изданию «Спорт Экспресс», что писем было написано «очень много».

Гастрольный тур по России Авербух и его команда открыли накануне. Со своим ледовым шоу фигурист объедет 25 городов. Средства от продажи билетов он намерен отдать близким спортсмена на его лечение.

«Мой большой друг (Костомаров. — Прим. ред.), с которым мы прошли более 19 лет вместе в гастрольных турах, борется сейчас с тяжелой болезнью. Только вместе мы можем ему помочь, верим, что он справится. Давайте поаплодируем ему. Каждый будет выходить на лед и за себя, и за него, надеюсь, это добавит сил ему», — сказал Авербух на ледовой арене в Череповце перед началом тура.

Российский фигурист Роман Костомаров попал в больницу 10 января. Сначала ему диагностировали обычную пневмонию, но болезнь начала стремительно развиваться. Из-за начавшегося некроза спортсмену ампутировали стопу и обе кисти рук. В настоящее время врачи делают все, чтобы спасти жизнь олимпийскому чемпиону.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие прогнозы дают врачи по состоянию Романа Костомарова.

-2° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
74.71
-0.15 79.57
-0.19
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