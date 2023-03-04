«Состояние стабильное»: как чувствует себя Федор из Брянской области?

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Федя сейчас в реанимации. Но уже стал настоящим героем.

Фото, видео: Сергей Мальгавко / ТАСС; 5-tv.ru

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Новые подробности нападения украинских боевиков в Брянской области. ФСБ показала видео с места теракта. Боевики оставили после себя расстрелянные автомобили и заминированные улицы. В результате атаки погибли двое местных жителей, пострадал 10-летний мальчик. Федя повел себя, как настоящий герой, спас других детей. Сейчас он в реанимации. Во время четырехчасовой операции медики извлекли пулю натовского калибра.

Как себя чувствует школьник сейчас? Вся последняя информация у корреспондента «Известий» Алисы Паршаковой.

Впервые опубликованы кадры последствий нападения террористов в Брянской области: расстрелянные в упор машины, на кузовах — десятки отверстий. За рулем этого авто погиб Леонид Голованов. Он работал в котельной детского сада, и часто по утрам подвозил детей до школы. В последний раз — он выехал на час позже обычного. Вез двух девчонок и мальчика.

До украинской границы отсюда всего 6 километров. Наши страны разделяет лишь небольшая дорога. Первые сообщения об украинских террористах поступили накануне в 8:30 утра. Очевидцы сообщили, что погибли люди.

На данный момент сообщают о двух погибших. 10-летний Федя, который был в одной из машин, сейчас в реанимации. Мальчик был ранен в спину. Но, несмотря на это, с огнестрельным ранением он вывел двух девочек из машины, спрятал их в лесу, а затем поймал попутку в город.

Федя уже стал настоящим героем. В Брянской области жители развесили множество таких листовок. На данный момент, состояние мальчика стабильное. Но мама к нему до сих пор не может приехать. Диверсанты напичкали деревни взрывчаткой. Разминированием сейчас занимаются саперы.

Федя — из многодетной семьи, два его старших брата воюют в зоне СВО. В ближайшее время мальчика хотят представить к награде за отвагу.

 

Ранее 5-tv.ru рассказал, как мальчика, спасшего двух детей в Брянской области, наградят.

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