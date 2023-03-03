Мальчика, спасшего двух детей в Брянской области, наградят

В Брянске находится мой коллега Игорь Капориков. Он поехал к больнице, где оперировали 11-летнего Федора. Еще раз напомню, что школьник, сам получив пулевое ранение, спас из расстрелянной машины двух девочек — сначала добежал с ними до леса, потом дети выбрались к людям. Все последние детали узнаем прямо сейчас.

Детское отделение Брянской областной больницы номер один, сегодня под особым вниманием журналистов и местных жителей. Именно сюда был доставлен с ранением и успешно прооперирован 11-летний Федор. Мальчик — о мужестве и отваге которого сегодня говорит вся страна.

Во время операции врачи извлекли у Феди пулю натовского образца. Сейчас школьник уже в сознании, в реанимации, и его здоровью ничего не угрожает.

Мама мальчика не смогла вырваться из поселка, точнее ее просто не пропустили. Населенные пункты Сушаны и Любечяне, где были замечены сегодня диверсанты — сейчас оцеплены, там работают спецслужбы. Въезд и выезд — запрещен, но нам удалось поговорить с ней по телефону.

«Я знаю что машину обстреляли, водитель мертвый, мне позвонила моя знакомая, до куда добрался мой сын. Она, ей огромное большое спасибо, что она так оказала помощь сразу, позвонила, всем все сказала. Потому что он раненый, он девочек вывел и доехал до ее двора на попутках по дороге. Доехал до ее двора, сразу вызвали фельдшера, сразу оказали первую помощь ребенку. Все, что я знаю, честно говоря, больше ничего не знаю», — рассказала мать мальчика.

Мама Федора рассказала, она не ожидала, что ее сын настолько сильный и смелый. Он не испугался, не растерялся, заботился о девочках, и женщина очень гордится своим ребенком. Кстати, в многодетной семье, где растет герой-мальчишка, шесть детей: четыре сына и две дочки, младшей шесть лет. Старшие, 23 и 24 года, служат в зоне спецоперации. Так что Федору есть, с кого брать пример.

«У меня же забрали два сына мобилизованных, он мне сказал что я тоже, когда вырасту, тоже пойду в армию, буду служить. Помимо того, что сын раненый, так еще и два мобилизованных ребенка. Души разорваться внутри и все», — сказала мать мальчика.

Сейчас здоровью мальчика ничего не угрожает. Эту ночь он еще проведет в больнице, а уже завтра встретится с родными. Тем временем, власти Брянской области думают, как наградить юного героя. Начали готовить документы, чтобы представить Федю к награде.