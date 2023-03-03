В МИД РФ заявили о планах киевского режима захватить Крым

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 90

Российские дипломаты напомнили о недавних словах американского госсекретаря Виктории Нуланд, назвавшей военные объекты Крыма «легитимными целями» для украинских военных.

В МИД РФ заявили о планах киевского режима захватить Крым

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Киевский режим строит планы по захвату крымского полуострова, пока в Вашингтоне хотят получить дополнительные очки от «крымской кампании» к будущим выборам. Об этом заявили в МИД РФ.

«Сегодня киевский режим продолжает планировать военный захват Крыма и нанесение по нему ударов, нисколько не волнуясь о жизнях российских мирных граждан», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Там также напомнили о недавних словах американского госсекретаря Виктории Нуланд, назвавшей военные объекты Крыма «легитимными целями» для украинских военных. Российские дипломаты предполагают, что так Вашингтон рассчитывает получить дополнительные очки для предстоящих президентских выборов.

До этого в Минобороны РФ сообщали, что российские подразделения предотвратили атаку крымских объектов со стороны украинских националистов. Боевики хотели использовать беспилотники. Противовоздушная оборона РФ сбила шесть дронов врага.

Перед этим украинский президент Владимир Зеленский говорил, что Вооруженные силы Украины морально и технически готовы захватить Крым.

Крым вернулся в состав России по результатам референдума в 2014 году. За это решение проголосовали более 96% жителей региона. Аналогичные результаты показало и голосование в Севастополе. Несмотря на итоги референдума, Киев отказался их признавать.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кто стал жертвами украинских боевиков при теракте в Брянской области.

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