ФСБ опубликовала кадры расстрелянного боевиками авто с водителями

Силовики России показали оставленное украинскими террористами оружие.
Фото, видео: ЦОС ФСБ России; 5-tv.ru
ФСБ России опубликовала кадры с расстрелянными машинами и водителями в Брянской области. На них видно, что украинские террористы выпустили по мирным гражданам десятки пуль. Атака со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) унесла жизни двоих человек. Также ранили десятилетнего мальчика, который спас двух девочек при нападении диверсантов Украины.
Кроме того, российские силовики показали оставленное террористами оружие. В частности, на видео запечатлены мины и гранатомет. По данным 5-tv.ru, во время зачистки Климовского района от боевиков были ранены двое пограничников. При разминировании территории в результате подрыва машины пострадали три сотрудника Росгвардии и военный.
Накануне сообщалось, что в Брянской области группа террористов, состоящая примерно из 50 боевиков, устроила теракт. Бандитов выдавили из региона.
Ранее 5-tv.ru писал о том, введут ли военное положение в РФ после теракта в Брянской области.
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