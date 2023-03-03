В Минобороны РФ сообщили о серьезных потерях ВСУ на донецком направлении

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 92

Российские военные на донецком направлении уничтожили до 210 боевиков ВСУ

В Минобороны РФ сообщили о серьезных потерях ВСУ на донецком направлении

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

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Тема:
Спецоперация

Армия России продолжает наступать, а боевики ВСУ — сдаваться в плен.

В Минобороны РФ заявили о серьезных потерях за прошедшие сутки по всем направлениям. Об этом сообщил официальный представитель оборонного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Потери противника составили за сутки до 210 украинских военнослужащих на донецком направлении.

Также было нанесено поражение живой силе и технике противника на купянском направлении в населенных пунктах Куриловка, Першотравневое, Масютовка в Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики (ЛНР).

«Потери противника составили до 100 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, три боевые машины пехоты, два пикапа, самоходная гаубица «Акация» и боевая машина РСЗО «Град», — рассказал Конашенков.

На красно-лиманском направлении авиация и огонь артиллерии группировки сил «Центр» за сутки уничтожили более 200 украинских военнослужащих.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как ВС РФ уничтожили базу диверсантов в Николаеве.

Тема:
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