«Четко в цель»: ВС РФ уничтожили базу диверсантов в Николаеве

Подпольщики узнали о готовящейся со стороны ВСУ атаке на российские корабли.

Российские военные уничтожили базу диверсантов-подводников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Николаеве благодаря наводке участников пророссийского подполья. Об этом рассказал РИА Новости один из участников подпольной организации.

Собеседник пояснил, что неонацисты были на острове Майский. Там же были британские инструкторы. Они готовили подводные беспилотники для дальнейшей атаки на российские корабли в Севастополе, а также в районе Одессы.

«Мы передали координаты этой тренировочной базы куда надо, и 25 февраля русские попали четко в цель», — сказал подпольщик.

Активист добавил, что мощный удар со стороны России полностью уничтожил склад с боеприпасами и затопил много помещений на базе противника. Подробности о судьбе инструкторов из Великобритании и о потерях ВСУ, которые были на острове, неизвестны.

До этого официальный представитель российского оборонного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков докладывал общественности о поражении российскими военными склада боеприпасов ВСУ в районе города Очаков под Николаевом.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе по демилитаризации и денацификации Украины. Ранее 5-tv.ru публиковал видео работы российской артиллерии по позициям ВСУ.