Стала известна судьба пилотов упавшего самолета в Енакиево

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 670

Тип воздушного судна и принадлежность его пока не известны.

Стала известна судьба пилотов упавшего самолета в Енакиево

Фото: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova

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Пилоты упавшего самолета в Донецкой народной республике оказались живы. Об этом сообщил мэр Енакиева Роман Храменков в своем Telegram-канале.

Сегодня, 3 марта, в небе над населенным пунктом Енакиево Донецкой народной республики сбили самолет. Глава города призвал местных жителей и приезжих покинуть улицы и оставаться в укрытиях до выяснения всех обстоятельств произошедшего.

По последним данным, два летчика, которые находились в кабине самолет, успели катапультироваться.

Енакиево — город в Донецкой народной республике. Он расположен примерно в 5 км к юго-востоку от Горловки и в 19 км к северо-востоку от Макеевки.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как в ДНР сообщили о сбитом самолете в небе над Енакиево.

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