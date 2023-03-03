Стала известна судьба пилотов упавшего самолета в Енакиево

Пилоты упавшего самолета в Донецкой народной республике оказались живы. Об этом сообщил мэр Енакиева Роман Храменков в своем Telegram-канале.

Сегодня, 3 марта, в небе над населенным пунктом Енакиево Донецкой народной республики сбили самолет. Глава города призвал местных жителей и приезжих покинуть улицы и оставаться в укрытиях до выяснения всех обстоятельств произошедшего.

По последним данным, два летчика, которые находились в кабине самолет, успели катапультироваться.

Енакиево — город в Донецкой народной республике. Он расположен примерно в 5 км к юго-востоку от Горловки и в 19 км к северо-востоку от Макеевки.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как в ДНР сообщили о сбитом самолете в небе над Енакиево.