В ДНР сообщили о сбитом самолете в небе над Енакиево

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 6 291

Глава администрации города прокомментировал ситуацию.

В ДНР сообщили о сбитом самолете в небе над Енакиево

Фото: Telegram / RomanHramenkov

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В небе над населенным пунктом Енакиево Донецкой народной республики сбили самолет. Глава администрации города Роман Хроменков уже отреагировал на инцидент.

«Над территорией города сбит самолет. <…> Ситуацию проясняем», — написал он в своем Telegram-канале.

Глава города призвал местных жителей и приезжих покинуть улицы и оставаться в укрытиях до выяснения всех обстоятельств произошедшего.

По предварительным данным, в самолете в момент происшествия находились два летчика. Как сообщает ТАСС, они успели катапультироваться.

Тип воздушного судна и принадлежность его пока не известны.

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