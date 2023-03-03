В ДНР сообщили о сбитом самолете в небе над Енакиево
Глава администрации города прокомментировал ситуацию.
Фото: Telegram / RomanHramenkov
В небе над населенным пунктом Енакиево Донецкой народной республики сбили самолет. Глава администрации города Роман Хроменков уже отреагировал на инцидент.
«Над территорией города сбит самолет. <…> Ситуацию проясняем», — написал он в своем Telegram-канале.
Глава города призвал местных жителей и приезжих покинуть улицы и оставаться в укрытиях до выяснения всех обстоятельств произошедшего.
По предварительным данным, в самолете в момент происшествия находились два летчика. Как сообщает ТАСС, они успели катапультироваться.
Тип воздушного судна и принадлежность его пока не известны.
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